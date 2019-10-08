Министерство демографической и семейной политики будет создано в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:35 2019-10-08T18:35:10+03:00

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В Тверской области будет создано Министерство демографической и семейной политики. Вопрос о создании нового органа исполнительной власти рассмотрели на заседании регионального правительства 7 октября.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, новое ведомство должно сконцентрироваться на показателях по демографии, поддержке многодетных семей, развитии института материнства и детства.

На новое министерство будет возложена часть функций других ведомств. В частности, оно будет заниматься реализацией основных направлений семейной политики, государственной политики в области укрепления института семьи, улучшения качества жизни семьи, повышения социального статуса и роли материнства; обеспечением отдыха детей; распределением земельных участков для многодетных; предоставлением социальных выплат при рождении (усыновлении) детей молодым семьям, приобретающим жилье с использованием ипотечных жилищных кредитов.

В кратчайшие сроки, по поручению губернатора, будет разработана региональная государственная программа по демографической и семейной политике. Средства на ее реализацию будут заложены в бюджете Тверской области на будущий год.

ИСТОЧНИК KP.RU