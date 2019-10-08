В Тверской области начальник почтового отделения присвоил себе более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-08T17:52:43+03:00

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Перед Лихославльским районным судом Тверской области предстал бывший начальник отделения почтовой связи Барановка обособленного структурного подразделения Лихославльский почтамт УФПС Тверской области - филиал ФГУП "Почта России".

Установлено, что подсудимый, имея доступ к денежным средствам в кассе отделения почтовой связи, а также к системам, предназначенным для проведения электронных платежей, воспользовался своим должностным положением и совершил хищение денежных средств на общую сумму 237 583 рубля 60 копеек, которые поступали от реализации печатно-журнальной продукции и в качестве платежей от населения.

- Факт мошенничества начальником отделения почтовой связи в ОПС Барановка Лихославльского района Тверской области был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования в январе 2019 года, - сообщили в УФПС Тверской области. - Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения. Сотрудник почтового отделения уволен в связи с утратой доверия. УФПС Тверской области оказывало содействие правоохранительным органам в проведении всех необходимых следственных мероприятий.

Суд признал подсудимого виновным по ст. 160 ч. 3 УК РФ и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. Кроме того, с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU