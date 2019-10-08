В Тверской области начальник почтового отделения присвоил себе более 200 тысяч рублей
Перед Лихославльским районным судом Тверской области предстал бывший начальник отделения почтовой связи Барановка обособленного структурного подразделения Лихославльский почтамт УФПС Тверской области - филиал ФГУП "Почта России".
Установлено, что подсудимый, имея доступ к денежным средствам в кассе отделения почтовой связи, а также к системам, предназначенным для проведения электронных платежей, воспользовался своим должностным положением и совершил хищение денежных средств на общую сумму 237 583 рубля 60 копеек, которые поступали от реализации печатно-журнальной продукции и в качестве платежей от населения.
- Факт мошенничества начальником отделения почтовой связи в ОПС Барановка Лихославльского района Тверской области был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования в январе 2019 года, - сообщили в УФПС Тверской области. - Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения. Сотрудник почтового отделения уволен в связи с утратой доверия. УФПС Тверской области оказывало содействие правоохранительным органам в проведении всех необходимых следственных мероприятий.
Суд признал подсудимого виновным по ст. 160 ч. 3 УК РФ и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. Кроме того, с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU