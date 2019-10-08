2019-10-08T17:33:48+03:00
Общество

Куриные бедра и фарш с сальмонеллами продавали в магазинах Твери

Опасными бактериями также были заражены котлеты и тушки птицы
Ольга ТРОФИМОВА
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Куриные тушки и продукты из мяса птицы оказались заражены опасными микробамиКуриные тушки и продукты из мяса птицы оказались заражены опасными микробамиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Исследование мяса птицы и субпродуктов провели специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. Опасные микроорганизмы специалисты обнаружили в продуктах из мяса кур, произведенных в Тверской области. Некачественные продукты продавались в одном из магазинов Твери.

По результатам микробиологических экспертиз в тушках кур, котлетах, бедрах и фарше из курицы было установлено содержание бактерий группы кишечной палочки, а также сальмонелл в образцах фарша и бедер.

Сведения о выявленных нарушениях направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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