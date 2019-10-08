Куриные бедра и фарш с сальмонеллами продавали в магазинах Твери
Исследование мяса птицы и субпродуктов провели специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. Опасные микроорганизмы специалисты обнаружили в продуктах из мяса кур, произведенных в Тверской области. Некачественные продукты продавались в одном из магазинов Твери.
По результатам микробиологических экспертиз в тушках кур, котлетах, бедрах и фарше из курицы было установлено содержание бактерий группы кишечной палочки, а также сальмонелл в образцах фарша и бедер.
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия соответствующих мер.
ИСТОЧНИК KP.RU