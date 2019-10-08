В Твери хозяин выбросил кошку из окна девятого этажа

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-08T17:23:04+03:00

Кошке сделали операцию. У нее перелом лапы и ушиб грудной клетки Фото: vk.com/"Инициативная группа по защите животных г.Тверь"

Животное получило травму грудной клетки и сломало лапу в двух местах

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Об очередном случае жестокого обращения с животными в Твери стало известно 6 октября. Очевидцы рассказали, что из окна девятого этажа дома №70 по улице Кольцевая хозяин выбросил кошку. На помощь животному пришла соседка, которая подобрала раненую кошку и отвезла в ветклинику.

У кошки диагностировали ушиб грудной клетки и перелом передней лапы в двух местах со смещением. Животному сделали операцию.

Позже, вечером, дочка мужчины, выбросившего кошку, пыталась найти питомицу под окнами, и соседка призналась, что животное у нее.

Как пишет ТИА, отдавать раненую кошку людям, выбросившим её с девятого этажа, спасительница не стала, но соседей это не устроило. Они долбились в дверь и ругались так, что пришлось вызвать полицию.

Сейчас зоозащитники из "Инициативной группы по защите животных г. Тверь" собираются писать заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными и просят помочь в сборе средств на лечение кошки.

ИСТОЧНИК KP.RU