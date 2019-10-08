Научно-практическая конференция «Розовая лента» пройдет в Твери в восьмой раз

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-08T17:14:29+03:00

Конференция пройдет в восьмой раз. Фото: Министерство здравоохранения Тверской области

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11 октября на площадке Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева Твери начнёт работу межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента». В этом году она пройдет в восьмой раз.

Розовая лента (pink ribbon) — международный символ организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы.

Особенностью нынешней конференции станет направленность на реализацию национальных проектов, в том числе программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Организаторы мероприятия: Правительство Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева», Евразийская Федерация онкологии (EAFO), Тверская областная организация «Охрана здоровья женщины и семьи».

С 8:30 до 9:00 - состоится регистрация участников.

С 9.00 – 09.15 на открытии с приветственным словом выступят: министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов, ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор Леся Чичановская, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева», главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Тверской области Каринэ Конюхова.

С 9:15 – 14:20 - выступления участников конференции

С 15:00 – 17:45 - работа секции «Онкодерматология и дерматоскопия»

C 15:00 -16:20 - секция «Паллиативная медицина».

По окончанию конференции предусмотрены выступления в прениях, дискуссия, вопросы и ответы, принятие решения, подведение итогов.

Адрес: Тверь, ул. Софьи Перовской, 54 (Клиника им. В.П. Аваева, 1 этаж, конференц-зал).

ИСТОЧНИК KP.RU