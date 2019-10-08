В центре Твери местная жительница попалась на сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-08T15:34:58+03:00

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27-летнюю жительницу областного центра задержали на одной из улиц в Центральном районе Твери. Во время обыска у злоумышленницы полицейские изъяли сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения.

По данным полицейских, женщина планировала распространить наркотики с помощью "закладок".

Подозреваемая арестована. За хранение и распространение наркотиков ей грозит 20 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU