2019-10-08T14:20:36+03:00
Общество

Алексей Жоголев возглавил департамент архитектуры и градостроительства администрации Твери

Из названия должности руководителя исчезла приставка "и.о."
Ольга ТРОФИМОВА
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Алексей Жоголев возглавил департамент архитектуры и градостроительства администрации ТвериАлексей Жоголев возглавил департамент архитектуры и градостроительства администрации ТвериФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В августе Алексей Жоголев был назначен исполняющим обязанности начальника департамент архитектуры и градостроительства администрации Твери. До него этот пост занимал Дмитрий Арестов.

В понедельник, 7 октября, в разговоре с "КП-Тверь" Алексей Жоголев упомянул, что приказ о его назначении на должность руководителя уже подписан. А значит приставка "и.о." исчезла.

Напомним, что Алексей Жоголев, в администрации города человек не новый. Долгое время он занимал пост главного архитектора Твери. По сути он им и остался, но официально должность называется иначе. Алексей Евгеньевич также является председателем правления регионального отделения Союза архитекторов России, членом Градостроительного совета Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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