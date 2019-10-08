Житель Тверской области, подозреваемый в убийстве знакомого, арестован
Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 69-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве.
Преступление было совершено 4 октября 2019 года в Удомле. Пенсионер выпивал в своей квартире вместе с товарищем. Между мужчинами произошла ссора, хозяин квартиры взял нож и дважды ударил в шею своего гостя. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Подозреваемого задержали по "горячим следам".
- Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следователем СКР планируется предъявление ему обвинения в совершении инкриминируемого деяния, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU