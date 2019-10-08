Житель Тверской области, подозреваемый в убийстве знакомого, арестован

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-08T13:56:15+03:00

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Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 69-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве.

Преступление было совершено 4 октября 2019 года в Удомле. Пенсионер выпивал в своей квартире вместе с товарищем. Между мужчинами произошла ссора, хозяин квартиры взял нож и дважды ударил в шею своего гостя. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали по "горячим следам".

- Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следователем СКР планируется предъявление ему обвинения в совершении инкриминируемого деяния, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU