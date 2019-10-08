2019-10-08T13:48:01+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель сбил пенсионерку, сдавая на машине задним ходом

Угрозы жизни пострадавшей нет
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области на парковке сбили пенсионеркуВ Тверской области на парковке сбили пенсионеркуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 8 октября, в Остречинском переулке в Бежецке, Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, водитель легкового автомобиля сдавал задним ходом на парковке и сбил 85-летнюю пенсионерку.

Женщина получила травмы. Угрозы ее жизни нет. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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