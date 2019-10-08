В Тверской области водитель сбил пенсионерку, сдавая на машине задним ходом
Угрозы жизни пострадавшей нет
В Тверской области на парковке сбили пенсионеркуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 8 октября, в Остречинском переулке в Бежецке, Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, водитель легкового автомобиля сдавал задним ходом на парковке и сбил 85-летнюю пенсионерку.
Женщина получила травмы. Угрозы ее жизни нет. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU