Следователи назвали причину пожара в Тверской области, в котором погибли мать и сын

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-08T12:14:17+03:00

Причину пожара в жилом доме выяснят следователи Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

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ЧП произошло поздно вечером, 7 октября, в деревне Худобино Торопецкого района. Во время пожара в жилом доме погибли два человека.

Ночью, 8 октября, на место выехали следователь и криминалист регионального СКР. Предположительно, в момент происшествия в доме находилась 86-летняя хозяйка дома и ее сын 1961 года рождения.

- По фактам гибели людей Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Однако, точно это станет известно после проведения всех необходимых пожарно-технических экспертиз. Для установления точных причин гибели людей назначены судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU