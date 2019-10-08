2019-10-08T11:39:10+03:00
Общество

Актуальная информация о работах – на сайте «Тверской генерации»

Где найти оперативные данные о работах на теплосетях города Твери
Сергей ПАСТУХОВ
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На сегодняшний день запланированы работы на пяти участках теплотрассы.На сегодняшний день запланированы работы на пяти участках теплотрассы.
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Вся информация о проводимых ремонтных работах и связанных с ними временных ограничениях коммунальных услуг доступна на официальном сайте «Тверской генерации», в специальном разделе «Текущий ремонт».

В разделе размещаются актуальные данные о проводимых работах на теплосетях города Твери. Это делается в целях извещения горожан о возможных ограничениях теплоснабжения и горячего водоснабжения. В случае изменений сроков ремонта данные будут оперативно корректироваться.

Так, на сегодняшний день запланированы работы на пяти участках теплотрассы, один из них на Волоколамском проспекте. На время проведения работ в ряде жилых домов по проспектам Победы и Волоколамскому, а также улицам 15 лет Октября, Александра Попова, Богданова, Ерофеева, Т. Ильиной, Склизкова, Терещенко возможно временное ограничение подачи теплоносителя. Горячее водоснабжение в жилых домах поступает по подающему трубопроводу.

ООО «Тверская генерация» подчеркивает, что обо всех ремонтных работах компания своевременно информирует управляющие организации и администрацию города Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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