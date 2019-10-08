В супермаркетах Сандовского района торговали гнилыми овощами и просроченными продуктами
Прокуратурой Сандовского района проведена Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в организациях торговли провела прокуратура Сандовского района.
Установлено, что в сетевых супермаркетах, расположенных в данном районе, реализовывались продукты с истекшим сроком годности, овощи и фрукты с признаками гниения, персонал работал без прохождения санитарно-гигиенического обучения и аттестации, у многих работников отсутствовал медосмотр.
- По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении трех руководителей магазинов вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей,- сообщили в областной прокуратуре.
Надзорным органом в адрес руководителей организаций внесены три представления, которые рассмотрены и удовлетворены, шесть лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU