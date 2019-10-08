2019-10-08T10:05:38+03:00
Общество

В супермаркетах Сандовского района торговали гнилыми овощами и просроченными продуктами

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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В супермаркетах Тверской области торговали просроченными продуктами и гнилыми овощамиВ супермаркетах Тверской области торговали просроченными продуктами и гнилыми овощамиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Прокуратурой Сандовского района проведена Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в организациях торговли провела прокуратура Сандовского района.

Установлено, что в сетевых супермаркетах, расположенных в данном районе, реализовывались продукты с истекшим сроком годности, овощи и фрукты с признаками гниения, персонал работал без прохождения санитарно-гигиенического обучения и аттестации, у многих работников отсутствовал медосмотр.

- По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении трех руководителей магазинов вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей,- сообщили в областной прокуратуре.

Надзорным органом в адрес руководителей организаций внесены три представления, которые рассмотрены и удовлетворены, шесть лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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