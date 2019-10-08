2019-10-08T09:54:55+03:00
Общество

Двух жителей Тверской области оштрафовали за кражу водозаборных колонок

Нарушителям придется заплатить по 30 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Двоих жителей Тверской области осудили за кражу водозаборных колонок Фото: архив "КП"Двоих жителей Тверской области осудили за кражу водозаборных колонок Фото: архив "КП"
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Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26 и 27-летних местных жителей. Молодые люди совершили преступления, предусмотренные п. "а" ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что осужденные в мае 2019 года украли две водоразборные колонки, принадлежащие МУП "Волоконал". Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Суд признал мужчин виновными и оштрафовал каждого на 30 тысяч рублей. Ущерб возмещен в ходе предварительного следствия.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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