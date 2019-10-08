2019-10-08T09:44:39+03:00
Происшествия

В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель

Авария произошла в Молоковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области водитель на легковушке опрокинулся в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области водитель на легковушке опрокинулся в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП случилось 7 октября, на 3-м км автодороги Молоково-Деледино в Молоковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 45-летний мужчина, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", ехал в сторону с. Деледино, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в Бежецкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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