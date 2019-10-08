В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель
Авария произошла в Молоковском районе
В Тверской области водитель на легковушке опрокинулся в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП случилось 7 октября, на 3-м км автодороги Молоково-Деледино в Молоковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 45-летний мужчина, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", ехал в сторону с. Деледино, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся.
В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в Бежецкую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU