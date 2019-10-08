2019-10-08T09:25:20+03:00
Общество

В Золотую книгу Твери хотят вписать имена Августа Жизневского и Марка Ильина

Персоны утвердил Совет Золотой книги
Ольга ТРОФИМОВА
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Имена Августа Жизневского и Марка Ильина могут попасть Золотую книгу Твери Фото: из архива ТГОМ и пресс-служба ТГДИмена Августа Жизневского и Марка Ильина могут попасть Золотую книгу Твери Фото: из архива ТГОМ и пресс-служба ТГД
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В Тверской городской Думе состоялось первое заседание Совета Золотой книги, на котором собравшиеся рассмотрели обращения Ассоциации Тверских землячеств и Тверского государственного объединенного музея с предложением внести в 2019 году в Золотую книгу Твери имена государственного служащего, общественного деятеля, краеведа, археолога, стоявшего у истоков музейного и архивного дела в Тверской губернии, Августа Жизневского и Марка Александровича Ильина, на протяжении 50 лет возглавлявшего Тверской областной архивный отдел.

В этом году отмечаются крупные памятные даты со дня рождения этих двух ярких представителей тверской интеллигенции.

Члены Совета Золотой книги одобрили представленные кандидатуры. Окончательное решение остается за депутатами Тверской городской Думы. Если думцы поддержат решение Совета, то в День народного единства - 4 ноября - имена выдающихся земляков впишут в Золотую книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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