Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Тверской области
Сообщение о пожаре в деревне Худобино Торопецкого района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 23:00 вечера, 7 октября.
- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение жилого одноэтажного дома по всей площади. Угрозы распространения на соседние строения не было, сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар был локализован спустя 40 минут. Позже в доме были обнаружены два трупа - 58-летнего мужчины и 87-летней женщины.
Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось в 4:20 утра. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU