Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-08T09:07:15+03:00

На пожаре в Тверской области погибли два человека Фото: Мария ОСИПОВА

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Сообщение о пожаре в деревне Худобино Торопецкого района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 23:00 вечера, 7 октября.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение жилого одноэтажного дома по всей площади. Угрозы распространения на соседние строения не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар был локализован спустя 40 минут. Позже в доме были обнаружены два трупа - 58-летнего мужчины и 87-летней женщины.

Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось в 4:20 утра. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU