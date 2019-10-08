Иномарка загорелась в результате ДТП на перекрестке в Твери
Авария произошла на проспекте Победы
Автомобиль такси загорелся после ДТП Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Маша Цветкова (скрин видео)
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ДТП случилось около 21:20 вечера, 7 октября, на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта в Московском районе. На регулируемом перекрестке столкнулись автомобиль "ВАЗ" и "Рено Логан", принадлежащее одному из городских такси.
В результате столкновения ВАЗ отбросило на тротуар, а "Рено" загорелась.
Иномарку, в моторном отсеке которой произошло возгорание, помогали тушить автомобилисты. Позже на место аварии подъехали "скорая помощь" и пожарные расчеты ПСЧ-4.
Подробности аварии и информация о пострадавших уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU