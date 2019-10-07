Школьников Твери приглашают принять участие в Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика»

СЕГОДНЯ 23:27 2019-10-07T23:30:53+03:00

Финалисты конкурса получают путёвки в Международный детский центр «Артек» и выступают на Красной площади. Фото: предоставлено конкурсом "Живая классика"

В этом году к нему присоединилось более 60 стран

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В 85 регионах России и более чем 60 странах мира началась регистрация на Международный конкурс юных чтецов «Живая классика». Принять участие в нем приглашают и школьников Тверской области.

От участников требуется выбрать отрывок из любимой прозаической книги и, выучив наизусть, прочитать вслух. Финалисты конкурса получают путёвки в Международный детский центр «Артек», а суперфинал проходит на Красной площади в Москве. Но, чтобы выиграть, нужно постараться.

Конкурс дает и другие возможности. Старшеклассники получают право пройти прослушивание в Театральный институт им. Б. Щукина в своём регионе, после чего лучшие приедут поступать сразу на второй тур. Льготы при поступлении участникам конкурса также предоставляет ряд других вузов.

Выбрать книгу участникам можно, пройдя разработанное тестирование, размещённое на официальном сайте конкурса. На этом же сайте открыта официальная регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU