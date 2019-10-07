Жители Конакова Тверской области пожаловались на соседку, которая жгла костры в квартире
Жители города Конаково обратились к сотрудникам МЧС пожарно-спасательной части № 15 г. Конаково с просьбой провести проверку в квартире, расположенной в многоэтажном доме в Первомайском переулке. Граждане предположили, что их соседка не соблюдает требования пожарной безопасности и разводит костры прямо в квартире.
- В ходе проверки было установлено, что все помещения, предметы мебели и домашней утвари в квартире были сильно закопчены, весь пол был покрыт пеплом и жжеными спичками, - сообщает ГУ МЧС России по Тверской области.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Конаково и Конаковскому району и пожарно-спасательной части № 15 собрали необходимые материалы для проведения прокурорской проверки.
Конаковская межрайонная прокуратура обратилась в Конаковский городской суд. По решению суда нарушительницу выселили из многоквартирного дома. Законные права на защиту жизни и здоровья жителей были соблюдены.
Жильцы поблагодарили сотрудников МЧС за оказанную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU