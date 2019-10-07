Жители Конакова Тверской области пожаловались на соседку, которая жгла костры в квартире

СЕГОДНЯ 21:43 2019-10-07T21:43:29+03:00

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Жители города Конаково обратились к сотрудникам МЧС пожарно-спасательной части № 15 г. Конаково с просьбой провести проверку в квартире, расположенной в многоэтажном доме в Первомайском переулке. Граждане предположили, что их соседка не соблюдает требования пожарной безопасности и разводит костры прямо в квартире.

- В ходе проверки было установлено, что все помещения, предметы мебели и домашней утвари в квартире были сильно закопчены, весь пол был покрыт пеплом и жжеными спичками, - сообщает ГУ МЧС России по Тверской области.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Конаково и Конаковскому району и пожарно-спасательной части № 15 собрали необходимые материалы для проведения прокурорской проверки.

Конаковская межрайонная прокуратура обратилась в Конаковский городской суд. По решению суда нарушительницу выселили из многоквартирного дома. Законные права на защиту жизни и здоровья жителей были соблюдены.

Жильцы поблагодарили сотрудников МЧС за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU