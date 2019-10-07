Каждый десятый раз "скорая" в Твери и Калининском районе выезжает на сердечный приступ

СЕГОДНЯ 20:53 2019-10-07T20:53:50+03:00

С 30 сентября по 6 октября сотрудники Тверской станции скорой помощи выезжали на 2781 вызов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На последней неделе силами бригад скорой медицинской помощи, работающих в Твери и Калининском районе, было госпитализировано 1110 человек. Каждому десятому из них, по статистике регионального минздрава, был поставлен диагноз «острый коронарный синдром», в том числе «инфаркт».

Число таких больных, по сравнению с предыдущей неделей, существенно возросло - с 82 до 110. Количество пациентов "скорой" с острым нарушением мозгового кровообращения осталось практически прежним - 78.

Всего же с 30 сентября по 6 октября сотрудники Тверской станции скорой помощи выезжали на 2781 вызов.

На прошедшей неделе педиатрические бригады также выезжали чаще, всего было 552 вызова.

По Твери и Калининскому району ежедневно работала 31 бригада.

- Среднее время доезда скорой помощи по экстренной форме по Твери - 13,15 минуты, по Калининскому району - 31,46 минуты, по неотложной – 22,5 минуты и 47,01 минуты, соответственно, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU