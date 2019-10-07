Из дачного дома пенсионерки в Тверской области украли норковую шубу и личные вещи
С заявлением в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратилась 68-летняя жительница Твери. Пенсионерка пояснила, что из ее дачного дома в деревне Старо Семеновское была похищена бытовая техника, норковая шуба и личные вещи. Ущерб составил более 600 тысяч рублей.
Злоумышленник проник в дом, разбив окно. На месте полицейские изъяли следы и улики, обследовали места возможного сбыта краденого и вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался неработающий, ранее судимый 58-летний житель Конаковского района Тверской области. В полиции мужчина сознался в содеянном.
Следователем установлена причастность задержанного не менее чем к двум аналогичным кражам на территории региона.
За кражу мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Фигурант находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU