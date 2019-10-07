Из дачного дома пенсионерки в Тверской области украли норковую шубу и личные вещи

СЕГОДНЯ 20:05 2019-10-07T20:05:57+03:00

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С заявлением в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратилась 68-летняя жительница Твери. Пенсионерка пояснила, что из ее дачного дома в деревне Старо Семеновское была похищена бытовая техника, норковая шуба и личные вещи. Ущерб составил более 600 тысяч рублей.

Злоумышленник проник в дом, разбив окно. На месте полицейские изъяли следы и улики, обследовали места возможного сбыта краденого и вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался неработающий, ранее судимый 58-летний житель Конаковского района Тверской области. В полиции мужчина сознался в содеянном.

Следователем установлена причастность задержанного не менее чем к двум аналогичным кражам на территории региона.

За кражу мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Фигурант находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU