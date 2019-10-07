СЕГОДНЯ 19:57 2019-10-07T19:57:48+03:00

В Тверской области бывших полицейских будут судить за взятку в особо крупном размере Фото: Анастасия Осипова

Изменить размер текста: A A

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении замначальника МО МВД России "Удомельский" - начальника полиции и бывшего старшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД. Экс-полицейские обвиняются в получении взятки по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что в период с 14 июня по 11 октября 2018 года вышеуказанные сотрудники лично получили от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме 1 миллион 900 тысяч рублей за общее покровительство предпринимательской деятельности последнего.

- Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным региональным УФСБ России. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU