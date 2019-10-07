В Твери собственников обязали содержать в порядке прилегающие к объектам территории

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-07T19:38:31+03:00

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Правила благоустройства города Твери - это основополагающий документ, регламентирующий всё, что касается внешнего вида города, содержания и благоустройства его территорий, содержания зданий и сооружений, земельных участков. Последний раз изменения в них вносили в 2017 году, и в этом году они вновь потребовали доработки.

Основное новшество касается собственников помещений. Если раньше содержать в порядке территорию, прилегающую к объектам, собственники могли на добровольной основе, то теперь это стало обязательным. Границы определены Правилами благоустройства на основе регионального закона.

К примеру, у нестационарных торговых объектов (торговых комплексов, павильонов, палаток, киосков), территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также у садоводческих товариществ и гаражных кооперативов она составляет 6,5 метров вдоль всего периметра, у автомоек и автозаправочных станций – 13 метров и т.д.

Повесить вывеску на здание без согласования с администрацией теперь тоже будет проблематично. Информационные конструкции на внешних поверхностях нежилых зданий теперь будут размещаться только при наличии утверждённой и согласованной с муниципалитетом концепции их размещения.

За нарушение правил предусмотрено административное наказание в виде штрафа: от 15 до 30 тысяч рублей - для должностных лиц и от 35 до 70 тысяч рублей - для организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU