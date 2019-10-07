Группа «Френдзона» привезет в Тверь прощальную дискотеку
12 октября в клубе "Биг Бен" Твери выступит группа «Френдзона».
«Френдзона» - это школьный поп-панк-коллектив из города N, пропитанный подростковыми грезами. Из этой френдзоны не выбраться — ведь тебя там любят, но как друга».
- Помнишь свою последнюю дискотеку? Как долго выбирала платье, уговаривала папу купить те самые туфельки, чтобы быть самой красивой в этот вечер. Как стояла в углу с подружками и украдкой смотрела на него. А ты, парень, помнишь свою последнюю дискотеку? Как ты перемерил сотни нарядов, чтобы произвести на неё впечатление, как танцевал до потери пульса под любимые песни и сорвал голос и медляк, на который ты так и не решился её пригласить? Мы дадим тебе второй шанс! В этот осенний вечер что может быть лучше, чем окунуться в незабываемую атмосферу школьных времен, первой любви и безудержного веселья? - обращаются ко всем музыканты.
ул. Брагина, 2.
Сбор гостей в 18.00.
Вход - строго 12+ ( с собой паспорта и свидетельства о рождении. Если младше, то - с родителями)
ИСТОЧНИК KP.RU