2019-10-07T16:48:18+03:00
Происшествия

В Твери сбили пенсионерку, которая переходила дорогу на "красный" свет

Пострадавшая доставлена в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери сбили пенсионерку, которая шла на "красный" светВ Твери сбили пенсионерку, которая шла на "красный" светФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Авария произошла днем, 7 октября, на улице Строителей, в районе дома №11/16 в Твери.

Как сообщили в региональном УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", наехал на 76-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Со слов водителя и свидетеля аварии, пенсионерка шла на "красный" сигнал светофора.

С травмой головы и ушибами пострадавшая доставлена в медучреждение для оказания помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Группа «Френдзона» привезет в Тверь прощальную дискотеку
Более 31 млн рублей пенсионных накоплений в Тверской области выплачено правопреемникам умерших родстенников
Специальными гостями Недели моды в Твери станут Бедрос Киркоров и Никас Сафронов
В Тверской области начали плести "Ловец снов" размером с пятиэтажный дом
Стала известна дата суда над жителем Нелидово Тверской области, скинувшим с балкона дворняжку Люси
Молодая пара венчалась в храме исправительной колонии №1 в Тверской области
В Тверской области продавали куриные котлеты с кишечной палочкой
Житель Тверской области незаконно проник в чужую квартиру
В Твери дорожный рабочий попал под машину
Надпись "Тверь" в пойме Тьмаки разгромили вандалы
В Тверской области мужчина зарезал своего собутыльника
9 октября в Твери простятся с тренером по гребле Анатолием Кутузовым
Пассажирка ударилась головой во время поездки в троллейбусе в Твери
В Тверской области водитель-лихач сбил ребенка и сбежал с места ДТП
В Тверской области поймали дачного вора
В Твери беременная женщина попала в ДТП
Рабочая неделя в Тверской области начнется со снегопада
Новый филиал МФЦ открывается в Пролетарском районе Твери
В Тверской области водитель легковушки погиб после столкновения с лосем
Медвежата съели семь тонн яблок в Тверской области
25-метровую фигуру воина готовят к монтажу на мемориале подо Ржевом в Тверской области
Жителей Твери просят помочь поймать журавля
Останки восьми солдат и офицеров Красной армии обнаружили поисковики подо Ржевом в Тверской области
Огромная надпись «Тверь» в пойме Тьмаки лишилась первой буквы