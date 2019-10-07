В Твери сбили пенсионерку, которая переходила дорогу на "красный" свет
Пострадавшая доставлена в больницу
В Твери сбили пенсионерку, которая шла на "красный" светФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Авария произошла днем, 7 октября, на улице Строителей, в районе дома №11/16 в Твери.
Как сообщили в региональном УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", наехал на 76-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Со слов водителя и свидетеля аварии, пенсионерка шла на "красный" сигнал светофора.
С травмой головы и ушибами пострадавшая доставлена в медучреждение для оказания помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU