В Твери сбили пенсионерку, которая переходила дорогу на "красный" свет

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-07T16:48:18+03:00

В Твери сбили пенсионерку, которая шла на "красный" свет Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

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Авария произошла днем, 7 октября, на улице Строителей, в районе дома №11/16 в Твери.

Как сообщили в региональном УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", наехал на 76-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Со слов водителя и свидетеля аварии, пенсионерка шла на "красный" сигнал светофора.

С травмой головы и ушибами пострадавшая доставлена в медучреждение для оказания помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU