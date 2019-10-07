Житель Тверской области незаконно проник в чужую квартиру

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-07T15:52:42+03:00

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Инцидент произошел в октябре прошлого года. Житель Молоковского района, находясь в деревне Кривонское, повредил замок на входной двери и незаконно проник в дом женщины.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица).

- По уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU