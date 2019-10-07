В Твери дорожный рабочий попал под машину

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-07T14:47:47+03:00

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ДТП произошло днем, 7 октября, на улице Паши Савельевой, в районе дома №84, в Твери.

Водитель, управляя автомобилем УАЗ, наехал на дорожного рабочего. Как пояснил автомобилист, мужчина неожиданно шагнул с тротуара на проезжую часть.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, у водителя признаков алкогольного опьянения нет.

Пострадавшего с переломом ноги доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU