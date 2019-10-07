2019-10-07T14:47:47+03:00
Происшествия

В Твери дорожный рабочий попал под машину

Мужчина получил травму ноги
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери сбили дорожного рабочегоВ Твери сбили дорожного рабочегоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло днем, 7 октября, на улице Паши Савельевой, в районе дома №84, в Твери.

Водитель, управляя автомобилем УАЗ, наехал на дорожного рабочего. Как пояснил автомобилист, мужчина неожиданно шагнул с тротуара на проезжую часть.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, у водителя признаков алкогольного опьянения нет.

Пострадавшего с переломом ноги доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надпись "Тверь" в пойме Тьмаки разгромили вандалы
В Тверской области мужчина зарезал своего собутыльника
9 октября в Твери простятся с тренером по гребле Анатолием Кутузовым
Пассажирка ударилась головой во время поездки в троллейбусе в Твери
В Тверской области водитель-лихач сбил ребенка и сбежал с места ДТП
В Тверской области поймали дачного вора
В Твери беременная женщина попала в ДТП
Рабочая неделя в Тверской области начнется со снегопада
Новый филиал МФЦ открывается в Пролетарском районе Твери
В Тверской области водитель легковушки погиб после столкновения с лосем
Медвежата съели семь тонн яблок в Тверской области
25-метровую фигуру воина готовят к монтажу на мемориале подо Ржевом в Тверской области
Жителей Твери просят помочь поймать журавля
Останки восьми солдат и офицеров Красной армии обнаружили поисковики подо Ржевом в Тверской области
Огромная надпись «Тверь» в пойме Тьмаки лишилась первой буквы