2019-10-07T11:07:04+03:00
Общество

9 октября в Твери простятся с тренером по гребле Анатолием Кутузовым

Он скончался на 58-м году жизни
Ольга ТРОФИМОВА
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Анатолию Борисовичу Кутузову было 57 лет Фото: vk.com/"СШОР по видам гребли А.Серединой"Анатолию Борисовичу Кутузову было 57 лет Фото: vk.com/"СШОР по видам гребли А.Серединой"
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В воскресенье, 6 октября, ушёл из жизни мастер спорта СССР, тренер СШОР по гребле на байдарках Анатолий Кутузов. Сообщение об этом появилось в группе "СШОР по видам гребли А.Серединой" в соцсети.

Анатолий Борисович родился в Твери и всю жизнь посвятил спорту. Воспитывался у легендарных тренеров Валентина Иванова и Александра Сергеева, мастер спорта СССР, многократный чемпион РСФСР в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров, призер многих российских и международных турниров. В последние годы жизни он работал СШОР по гребным видам спорта имени олимпийской чемпионки А.А. Середной, тренировал спортсменов, организовывал соревнования.

Смерть Анатолия Кутузова стала неожиданностью для всех, кто его знал.

Прощание с тренером состоится 9 октября в 10:00 у морга горбольницы №4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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