Пассажирка ударилась головой во время поездки в троллейбусе в Твери

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-07T10:43:47+03:00

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ДТП произошло утром, 7 октября, на проспекте Калинина, у дома №21, в Твери.

Как сообщили в региональном УГИБДД России по Тверской области, женщина-водитель, управляя троллейбусом №2, при торможении допустила падение пассажирки, которая стояла в салоне.

В результате падения пострадавшая получила травму головы и сотрясение мозга, ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU