Пассажирка ударилась головой во время поездки в троллейбусе в Твери
Это произошло из-за резкого маневра водителя
В Твери пострадала пассажирка троллейбусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло утром, 7 октября, на проспекте Калинина, у дома №21, в Твери.
Как сообщили в региональном УГИБДД России по Тверской области, женщина-водитель, управляя троллейбусом №2, при торможении допустила падение пассажирки, которая стояла в салоне.
В результате падения пострадавшая получила травму головы и сотрясение мозга, ее доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU