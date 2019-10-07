2019-10-07T10:43:47+03:00
Происшествия

Пассажирка ударилась головой во время поездки в троллейбусе в Твери

Это произошло из-за резкого маневра водителя
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери пострадала пассажирка троллейбусаВ Твери пострадала пассажирка троллейбусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло утром, 7 октября, на проспекте Калинина, у дома №21, в Твери.

Как сообщили в региональном УГИБДД России по Тверской области, женщина-водитель, управляя троллейбусом №2, при торможении допустила падение пассажирки, которая стояла в салоне.

В результате падения пострадавшая получила травму головы и сотрясение мозга, ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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