В Тверской области водитель-лихач сбил ребенка и сбежал с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-07T10:00:34+03:00

Водитель бросил автомобиль и убежал Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 6 октября, в д. Бороздино Старицкого района Тверской области.

Неустановленный водитель на автомобиле "ВАЗ 21074", сбил шестилетнего мальчика, который шел с мамой по правой стороне дороги по ходу движения автомобиля.

В результате наезда несовершеннолетний получил телесные повреждения и с места происшествия на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в Старицкую ЦРБ.

Водитель-виновник сбросил автомобиль и убежал, его ищут. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU