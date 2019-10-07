В Тверской области водитель-лихач сбил ребенка и сбежал с места ДТП
Пострадавший - в больнице
Водитель бросил автомобиль и убежал Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 6 октября, в д. Бороздино Старицкого района Тверской области.
Неустановленный водитель на автомобиле "ВАЗ 21074", сбил шестилетнего мальчика, который шел с мамой по правой стороне дороги по ходу движения автомобиля.
В результате наезда несовершеннолетний получил телесные повреждения и с места происшествия на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в Старицкую ЦРБ.
Водитель-виновник сбросил автомобиль и убежал, его ищут. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU