В Тверской области поймали дачного вора

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-07T09:50:55+03:00

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На след преступника удалось выйти после обращения в полицию жителя Москвы. Мужчина сообщил в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району, что в его отсутствие неизвестный разбил оконную раму, проник в дачный дом, расположенный в Калининском районе, и похитил электроинструменты. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 56-летний житель Конаковского района. Мужчина задержан, в содеянном сознался. Часть похищенного имущества вернули владельцу.

Оперативники также установили причастность злоумышленника не менее чем к трем эпизодам аналогичных преступлений.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Он водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU