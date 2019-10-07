В Твери беременная женщина попала в ДТП

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-07T09:36:29+03:00

В ДТП в центре Твери пострадала беременная женщина Фото: УГИБДД России по Тверской области

Пострадавшая была не пристегнута, у нее - угроза родов

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Авария произошла утром, 7 октября, на улице Советской в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автоледи, управляя автомобилем "Форд", не выдержала дистанцию и столкнулась с иномаркой, которая ехала впереди в попутном направлении.

В результате ДТП виновница, находящаяся на 24 неделе беременности, получила ушиб грудной клетки. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности, у нее - угроза родов. Пострадавшая доставлена в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU