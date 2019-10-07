Рабочая неделя в Тверской области начнется со снегопада
МЧС предупреждает об осадках
В Тверской области обещают первый снегФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На Тверскую область надвигается снегопад. Осадки в виде мокрого снега ожидаются в ближайшие 1-3 часа и с сохранятся в течение дня 7 октября. Преимущественно снег будет идти в восточных и северных районах Верхневолжья. О неблагоприятных метеорологических явлениях жителей и гостей региона предупреждает МЧС.
Что касается температуры воздуха, то по прогнозам синоптиков Тверского гидрометцентра, сегодня днем в Твери +1... +6 градусов, ночью подморозит -2... +3 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU