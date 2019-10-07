Новый филиал МФЦ открывается в Пролетарском районе Твери

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-07T08:50:44+03:00

В новом офисе для заявителей будет доступно семь окон Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца года еще один филиал заработает в Московском районе

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В понедельник, 7 октября, в Твери открывается новый филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Офис будет работать шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, в бизнес-центре "Этажи", на улице Двор Пролетарки, 7 в Пролетарском районе.

Для удобства заявителей и во избежание очередей, в МФЦ будет открыто семь окон.

Расширять сеть филиалов МФЦ поручил губернатор Игорь Руденя. Как отметил глава региона, получение услуг должно быть не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области.

До 2021 года в Твери должны появиться еще два филиала – в Московском районе и в микрорайоне "Юность".

Уже в декабре 2019 года МФЦ на 10 окон начнет работать в Московском районе. Он расположится в торговом центре "Айсберг", на Бурашевском шоссе, 36.

ИСТОЧНИК KP.RU