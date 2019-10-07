В Тверской области водитель легковушки погиб после столкновения с лосем
ДТП произошло в Осташковском районе
Водитель погиб после столкновения легковушки с лосем Фото: архив "КП"
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Авария произошла утром, 6 октября, на 25-м км автодороги Осташков-Ореховка в Осташковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной госавтоинспекции, водитель, управляя легковым автомобилем, сбил лося и съехал в кювет.
Мужчина ехал один и от полученных травм скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU