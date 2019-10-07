2019-10-07T08:14:57+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель легковушки погиб после столкновения с лосем

ДТП произошло в Осташковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Водитель погиб после столкновения легковушки с лосем Фото: архив "КП"Водитель погиб после столкновения легковушки с лосем Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Авария произошла утром, 6 октября, на 25-м км автодороги Осташков-Ореховка в Осташковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, водитель, управляя легковым автомобилем, сбил лося и съехал в кювет.

Мужчина ехал один и от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24