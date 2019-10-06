25-метровую фигуру воина готовят к монтажу на мемориале подо Ржевом в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-06T18:32:15+03:00

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25-метровую фигуру воина по частям отливают в бронзе на предприятии в Солнечногорске. С 10 октября стартует монтаж скульптуры во Ржеве, об этом сообщает Российское военно-историческое общество.

Скульптуру установят на 10-метровом восьмигранном холме. Здесь будут увековечены имена тысяч солдат, павших в боях под Ржевом.

Напомним, Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех Советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 годов.

Он станет самым масштабным в Европе. 25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет хорошо видна с трассы «Балтия».

Открытие мемориала будет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры РФ, правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU