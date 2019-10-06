2019-10-06T18:16:05+03:00
Общество

Жителей Твери просят помочь поймать журавля

Птичку вместе с зоозащитниками надо ловить в посёлке Химинститута
Алина ПЕТРОВА
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Вот это журавлик не смог улететь из Твери. Фото: ТИАВот это журавлик не смог улететь из Твери. Фото: ТИА
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В посёлке Химинститута на поле поселился журавлик. Птица не смогла улететь со стаей. Ходит вдоль обочин и на поле. А впереди холода.

Об этом сообщает ТИА.

Попытки отловить журавля результатов не принесли, зоозащитники пытаются найти альтернативные методы поимки птицы и просят помощи.

Птицу готовы забрать в реабилитационный центр зоологи, но проблема в её отлове.

- Журавль слишком маленький и вскоре может погибнуть, - объяснили Алексей и Яна Мурашовы, руководители реабилитационного центра для диких животных "Ромашка".

В центре готовы приютить птицу до весны. Но поймать её не могут. Зоозащитники обращаются к неравнодушным тверичанам с просьбой о помощи в поимке.

Если кто-то хочет помочь, звоните: 8-904-357-66-07 Татьяна

ИСТОЧНИК KP.RU

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