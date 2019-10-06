Жителей Твери просят помочь поймать журавля
В посёлке Химинститута на поле поселился журавлик. Птица не смогла улететь со стаей. Ходит вдоль обочин и на поле. А впереди холода.
Об этом сообщает ТИА.
Попытки отловить журавля результатов не принесли, зоозащитники пытаются найти альтернативные методы поимки птицы и просят помощи.
Птицу готовы забрать в реабилитационный центр зоологи, но проблема в её отлове.
- Журавль слишком маленький и вскоре может погибнуть, - объяснили Алексей и Яна Мурашовы, руководители реабилитационного центра для диких животных "Ромашка".
В центре готовы приютить птицу до весны. Но поймать её не могут. Зоозащитники обращаются к неравнодушным тверичанам с просьбой о помощи в поимке.
Если кто-то хочет помочь, звоните: 8-904-357-66-07 Татьяна
ИСТОЧНИК KP.RU