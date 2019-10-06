2019-10-06T16:05:37+03:00
Общество

Останки восьми солдат и офицеров Красной армии обнаружили поисковики подо Ржевом в Тверской области

Завершилась вахта памяти «Ржевский рубеж»
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
На вахте подо Ржевом. Фото:/rvio.histrf.ruНа вахте подо Ржевом. Фото:/rvio.histrf.ru
Изменить размер текста:

Рядом с Полунино подо Ржевом на минувшей неделе завершилась Межрегиональная Вахта Памяти «Ржевский рубеж - 2019. Осенний этап».

Вахта проходила с 19 по 30 сентября добровольцы Поискового отряда «Высота – 76» из города Ярославль.

Поисковики обнаружили останки восьми солдат и офицеров Красной Армии, об этом сообщает Российское военно-историческое общество.

Медальонов и подписанных именных вещей на погибших не найдено, так что работа по опознанию останков ещё предстоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огромная надпись «Тверь» в пойме Тьмаки лишилось первой буквы
В Тверской области место рождения графа Аракчеева увековечили в граните
Любители ходьбы в Твери смогут пообщаться с известными спортсменами
В Твери дети и гаишники с плакатами вышли на дорогу и призывали водителей отказаться от гаджетов
В Тверской области ждут первый снег
На проспекте Победы в Твери введут реверс
Костюм пехотинца из StarCraft II принес жителю Твери победу на Игромире-2019
Годовщина страшной аварии: 5 октября 2018 года в аварии с маршруткой в Тверской области погибло 13 человек
В Твери у автозаправки произошёл пожар
Пойдём ходить: В Твери в парке Победы пойдёт спортивный праздник
Фестиваль Nauka 0+: Школьникам Твери рассказали о науке просто
Власти Твери рассказали, как дела с перекладкой плитки на площади с конём
Победить в конкурсе «КП», приуроченном ко Дню учителя, педагогу из Твери помогла любовь учеников
Жители новостройки в Твери жалуются, что из заставляют оплачивать газ в непроданных квартирах по соседству
В Тверскую область привезут бронзового Сталина
Легкоатлетка Дарья Клишина не будет прыгать на Чемпионате мира в Дохе
В Твери появилось новое граффити -красный дракон
Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Оптину Пустынь
Тверской театр юного зрителя готовится к премьере спектакля "Чайка"
Мастер-класс по верховой набойке пройдет в Детском музейном центре Твери
Кладбище домашних животных с надгробиями и пентаграммой обнаружили в Твери