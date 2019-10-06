Останки восьми солдат и офицеров Красной армии обнаружили поисковики подо Ржевом в Тверской области
Завершилась вахта памяти «Ржевский рубеж»
На вахте подо Ржевом. Фото:/rvio.histrf.ru
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Рядом с Полунино подо Ржевом на минувшей неделе завершилась Межрегиональная Вахта Памяти «Ржевский рубеж - 2019. Осенний этап».
Вахта проходила с 19 по 30 сентября добровольцы Поискового отряда «Высота – 76» из города Ярославль.
Поисковики обнаружили останки восьми солдат и офицеров Красной Армии, об этом сообщает Российское военно-историческое общество.
Медальонов и подписанных именных вещей на погибших не найдено, так что работа по опознанию останков ещё предстоит.
ИСТОЧНИК KP.RU