Останки восьми солдат и офицеров Красной армии обнаружили поисковики подо Ржевом в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-06T16:05:37+03:00

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Рядом с Полунино подо Ржевом на минувшей неделе завершилась Межрегиональная Вахта Памяти «Ржевский рубеж - 2019. Осенний этап».

Вахта проходила с 19 по 30 сентября добровольцы Поискового отряда «Высота – 76» из города Ярославль.

Поисковики обнаружили останки восьми солдат и офицеров Красной Армии, об этом сообщает Российское военно-историческое общество.

Медальонов и подписанных именных вещей на погибших не найдено, так что работа по опознанию останков ещё предстоит.

ИСТОЧНИК KP.RU