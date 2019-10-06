Огромная надпись «Тверь» в пойме Тьмаки лишилось первой буквы
Пользователи соцсетей засняли поломку
Верь в Тверь! Фото: vk.com/ «Тверь ВКонтакте»
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О том, что огромная надпись «Тверь», что в пойме Тьмаки, теперь украшает ландшафт без заглавной буквы «Т» сообщает паблик «Тверь ВКонтакте».
Буква «Т» валяется тут же. «Верь» - теперь призывает надпись на фоне древнего храма.
Городские власти и коммунальщики пока никак не отреагировали на поломку.
А вот пользователи соцсети наоборот: одни утверждают, что это классика - таким же образом трансформировалась в своё время надпись на старом здании железнодорожного вокзала, другие утверждают, что город на что-то намекает тверичанам.
ИСТОЧНИК KP.RU