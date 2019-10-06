В Тверской области место рождения графа Аракчеева увековечили в граните
Это в советской исторической науке термин аракчеевщина часто использовался для обозначения деспотизма самодержавного режима в России вообще, сегодня же взгляды ученых изменились - изучают наследие графа Алексея Аракчеева и даже профильные конференции проводят.
В эти выходные в Удомле прошла шестая краеведческая конференция, посвящённая 250-летию со дня рождения графа, об этом сообщает портал gorodtorzhok.ru.
Дело в том, что родился видный политический и военный деятель эпохи Александра I, создатель военных поселений, в небольшом сельце Гарусово на озере Удомля, находящемся в северной части Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.
Село это живо и по сей день - здесь и установили чёрную гранитную плиту, на которой написано, что здесь родился граф.
ИСТОЧНИК KP.RU