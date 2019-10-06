Любители ходьбы в Твери смогут пообщаться с известными спортсменами

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-06T10:52:20+03:00

А после ходьбы - концерт! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Имена знаменитостей от спорта пока не разглашаются

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Сегодня, 6 октября, в Парке Победы проходит спортивно-массовое мероприятие «Всероссийский день ходьбы».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в программе – встречи с известными спортсменами, конкурсы и состязания, концертная программа, показательные выступления спортсменов и мастер-классы. Кто эти селебрити от спорта в правительстве области, впрочем, не уточняют.

Всероссийский день ходьбы в Твери начнется с мастер-класса врача-реабилитолога. Затем состоится разминка, в 12:00 стартуют соревнования.

Будет несколько дистанций для разных категорий участников. 1 км – для детей, семей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В 12:30 – на 2,5 км для всех остальных.

А после соревнований будет концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU