2019-10-07T08:15:39+03:00
Общество

В Твери дети и гаишники с плакатами вышли на дорогу и призывали водителей отказаться от гаджетов

Прошла профилактическая акция
Алина ПЕТРОВА
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Вот они - герои тверских дорог. Фото: УМВД по Тверской областиВот они - герои тверских дорог. Фото: УМВД по Тверской области
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Автоинспекторы совместно с отрядом Юных инспекторов движения школы №14 провели в Твери профилактическую акцию «Безопасный гаджет».

Как сообщает пересс-служба регионального УМВД, Дети и гаишники, взяв в руки плакаты, призывали водителей и пешеходов отказаться от гаджетов при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части.

Автоинспекторы рассказали об опасности пользования гаджетами на пешеходном переходе, разъясняли какую опасность представляет использование гаджетов во время перехода дороги, чем может обернуться игнорирование правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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