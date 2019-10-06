В Тверской области ждут первый снег

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-06T10:16:49+03:00

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Синоптики предупреждают - в регион идёт похолодание, местами ожидается снег. По данным Тверского гидрометцентра, в начале следующей недели в регионе резко похолодает. В ночь на понедельник до -3 градусов, днем от +1 до +6. Погода испортится - будет дождь и слякоть. Во вторник в отдельных районах может и вовсе пойти снег. Северо-западный ветер, местами порывистый - усугубит ситуацию. На дорогах будет гололёд, так что самое время задуматься- а не поменять ли резину.

ИСТОЧНИК KP.RU