На проспекте Победы в Твери введут реверс
Все из-за ремонта канализации
.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Твери на проспекте Победы вводят реверсивное движение.
Как поясняют в «Тверь Водоканале», делается это из-за ремонта канализационного коллектора. Специалисты уже устанавливают соответствующие дорожные знаки.
Реверс будет в районе дома №70 (микрорайон «Чайка»).
Преимущество будет предоставлено автомобилям, движущемся со стороны площади Терешковой. Также на участке будет введено ограничение скорости до 40 км/ч. ограничена скорость движения.
ИСТОЧНИК KP.RU