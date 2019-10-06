2019-10-06T08:09:24+03:00
Общество

На проспекте Победы в Твери введут реверс

Все из-за ремонта канализации
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Твери на проспекте Победы вводят реверсивное движение.

Как поясняют в «Тверь Водоканале», делается это из-за ремонта канализационного коллектора. Специалисты уже устанавливают соответствующие дорожные знаки.

Реверс будет в районе дома №70 (микрорайон «Чайка»).

Преимущество будет предоставлено автомобилям, движущемся со стороны площади Терешковой. Также на участке будет введено ограничение скорости до 40 км/ч. ограничена скорость движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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