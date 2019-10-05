Годовщина страшной аварии: 5 октября 2018 года в аварии с маршруткой в Тверской области погибло 13 человек
Это произошло около половины восьмого утра 5 октября 2018 года. На двадцать четвёртом километре дороги Тверь-Ржев, неподалёку от села Некрасово, микроавтобус «Форд Транзит» с 13 пассажирами и водителем на борту влетел в рейсовый автобус ЛиАЗ.
От страшного лобового столкновения «Форд» 13 пассажиров микроавтобуса, включая и водителя маршрутки, погибли на месте. Только один из пассажиров выжил. Мужчина получил тяжёлые травмы.
В ЛиАЗе никто не погиб, однако водитель получил тяжёлые ранения, одна из пожилых пассажирок также была госпитализирована.
По сообщениям свидетелей аварии, маршрутка как раз шла на обгон какой-то машины. По факту трагедии были возбуждены уголовные дела.
В офисах перевозчиков прошли обыски, выяснилось, что маршрутка вышла в рейс незаконно.
Руководители автотранспортных предприятий были взяты под стражу, но уже в декабре отпущены под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU