Фестиваль Nauka 0+: Школьникам Твери рассказали о науке просто

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-05T15:53:58+03:00

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В субботу, 5 октября, во Дворце детей и молодежи второй день работы IX Всероссийского фестиваля Nauka 0+. В этом году Тверь стала центральной региональной площадкой этого мероприятия

В этом году фестиваль посвятили Международному году периодической таблицы химических элементов. Главные цели, которые преследуют организаторы – показать научно-технический потенциал Тверской области и познакомить жителей региона с современными технологиями.

Народа на образовательной площадке очень много: школьники, учителя, студенты. Поклонники роботов, живописи, иностранных языков.

Несмотря на то, что сегодня День учителя, педагоги также приходят сюда с классами. Для них сегодня обычный рабочий день!

- Мероприятие очень нужное. Здесь много нового можно почерпнуть в плане развития детей, выбрать что-то удобное для себя, - поделились с «КП» участники.

Площадка фестиваля будет работать и в воскресенье, 6 октября.

На фестивале.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Участницы фестиваля.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Карта региона может быть и такой.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Участники фестиваля.Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU