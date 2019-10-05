Фестиваль Nauka 0+: Школьникам Твери рассказали о науке просто
В субботу, 5 октября, во Дворце детей и молодежи второй день работы IX Всероссийского фестиваля Nauka 0+. В этом году Тверь стала центральной региональной площадкой этого мероприятия
В этом году фестиваль посвятили Международному году периодической таблицы химических элементов. Главные цели, которые преследуют организаторы – показать научно-технический потенциал Тверской области и познакомить жителей региона с современными технологиями.
Народа на образовательной площадке очень много: школьники, учителя, студенты. Поклонники роботов, живописи, иностранных языков.
Несмотря на то, что сегодня День учителя, педагоги также приходят сюда с классами. Для них сегодня обычный рабочий день!
- Мероприятие очень нужное. Здесь много нового можно почерпнуть в плане развития детей, выбрать что-то удобное для себя, - поделились с «КП» участники.
Площадка фестиваля будет работать и в воскресенье, 6 октября.
На фестивале.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Участницы фестиваля.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Карта региона может быть и такой.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Участники фестиваля.Фото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU