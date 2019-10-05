Власти Твери рассказали, как дела с перекладкой плитки на площади с конём

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-05T12:51:24+03:00

И где ещё станет красивее в областной столице

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Осень, скоро снег - значительная часть работ по благоустройству в городе уже выполнена, заверяют городские власти. Напомним, масштабное благоустройство в рамках нацпроекта и федпрограммы в городе ведётся в четырёх местах. О каждом из них расскажем подробнее:

Стела «Тверь-город Воинской Славы». Здесь капитальный ремонт фонтанов с изменением их технологической схемы и оснащения, замена покрытия площади на гранитную брусчатку, устройство нового пандуса и укладка тактильных плит на пешеходных переходах, а также прокладка ливневой канализации.

Как сообщают в горадминистрации, на 4 октября работы на объекте выполнены на 60%: завершена отливка из бетона, гидроизоляция и трубная разводка всех чаш фонтана, монтаж насосной станции, прокладка линий электропередачи, завершается подготовка основания для укладки гранитной брусчатки.

Сквер на Площади Михаила Тверского – соцсети долго бушевали по поводу того, что зачем благоустраивать благоустроенное. Но, что задумано, то задумано.... Здесь меняют покрытие на гранитное, устанавливают новый гранитный бордюрный камень, переоборудуют систему освещения, устанавливают новое ограждение и малые архитектурные формы. Сейчас подрядчик завершает демонтажные работы на объекте и ведёт укладку гранитной брусчатки.

Сквер на улице Можайского: завершена планировка территории, на 70% выполнен монтаж тротуаров и бордюрных камней, на 60% – укладка плит из белого камня. Общий объём выполнения работ также составляет 60%.

Сквер в посёлке Химинститута: благоустройство на сегодняшний день произведено на 40%: выполнены подготовительные работы, вырубка деревьев и кустарника, выборка корыт под устройство дорожек, производится установка бордюров и подготовка основания по укладку брусчатки.

Кроме того, как поясняют в администрации Твери, до 1 ноября должны быть завершены работы ещё на двух объектах, благоустроенных в предыдущие годы – на Аллее Славы в Мамулино и на бульваре Цанова ведётся установка интеллектуальных систем освещения и видеонаблюдения в рамках проекта «Умный город». В обеих зонах отдыха завершены необходимые электромонтажные работы, ведётся подготовка к установке видеокамер.

ИСТОЧНИК KP.RU