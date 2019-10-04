Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Оптину Пустынь
12-13 октября жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Оптину Пустынь-Шамордино-Клыково (к схимонахине Сепфоре).
В Оптину пустынь (Введенский ставропигиальный мужской монастырь) планируется прибыть к 13.00. Отъезд в 12.30 следующего дня.
В 13.00 - Прибытие в Шамордино, в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь. Отъезд- в 14.40.
В 15.10 - Прибытие в Клыково в мужской монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь. После посещения домика схимонахини Сепфоры, отъезд.
Форма одежды должна соответствовать монастырским нормам одежды (девушкам и женщинам обязательно юбка и платок на голову).
Выезд из Твери 12 октября (суббота) в 5:00 утра.
Возвращение 13 октября (воскресенье) примерно в 23:30.
Запись по тел.: 8-952-065-17-24, Антон.
ИСТОЧНИК KP.RU