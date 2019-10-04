4 Окт. 23:56 2019-10-05T00:11:11+03:00

В поездку приглашают всех желающих. Фото: Вконтакте, Паломничество Из-Твери

А также в Шамордино и Клыково

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12-13 октября жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Оптину Пустынь-Шамордино-Клыково (к схимонахине Сепфоре).

В Оптину пустынь (Введенский ставропигиальный мужской монастырь) планируется прибыть к 13.00. Отъезд в 12.30 следующего дня.

В 13.00 - Прибытие в Шамордино, в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь. Отъезд- в 14.40.

В 15.10 - Прибытие в Клыково в мужской монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь. После посещения домика схимонахини Сепфоры, отъезд.

Подробный план поездки.

Форма одежды должна соответствовать монастырским нормам одежды (девушкам и женщинам обязательно юбка и платок на голову).

Выезд из Твери 12 октября (суббота) в 5:00 утра.

Возвращение 13 октября (воскресенье) примерно в 23:30.

Запись по тел.: 8-952-065-17-24, Антон.

ИСТОЧНИК KP.RU