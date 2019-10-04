2019-10-04T23:53:28+03:00
Звезды

Тверской театр юного зрителя готовится к премьере спектакля "Чайка"

Премьерные показы состоятся 17 и 18 октября
Ирина ТАРАСОВА
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В Тверском театре юного зрителя полным ходом идут репетиции спектакля "Чайка" по пьесе Антона Павловича Чехова. Премьерные показы состоятся 17 и 18 октября в 18:30. Возрастное ограничение - 16+. О чем спектакль? О жизни. В «Чайке» герои пытаются бежать за счастьем, погоня опустошает и лишает сил. Близкие люди становятся заложниками и даже врагами. Мать и сын, доктор и больной, известный писатель и молодая актриса… Героям кажется, что их любят, ценят, а главное, слышат. Но это не так. И их время уходит, утекает в землю. Перед нами лишь мир пьесы без главного героя, мир, где центр тяжести и само время иллюзорны и обманчивы.

Режиссер спектакля Вероника Вигг - известная тверскому зрителю постановкой "Сны о кошках и мышах". Уважая авторский текст, она все-таки готовится удивить тверского зрителя.

- «Пьеса «Чайка» - особая, ее можно назвать пьесой-ловушкой, пьесой с огромным воздушным пространством и неожиданно жесткими условиями полета. Когда работаешь над Чеховым, хочется перенести его тексты на территорию обостренного смысла, разбить текст по словам, по слогам, по паузам. Ты и следуешь за автором, и впускаешь, или пытаешься впускать, туда нашу сегодняшнюю жизнь. Поэтому мы будем пытаться говорить о любви и проблемах творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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