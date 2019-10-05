Жители новостройки в Твери жалуются, что из заставляют оплачивать газ в непроданных квартирах по соседству
Сообщение от «счастливого» владельца новой квартиры на улице Планерной появилось в группе News69 в соцсети ВК.
Новосел сетует, что оплачивает неимоверные счета за газ при наличии в доме собственной котельной. От УК новосёлы получили счета порядка 2000 рублей за неделю включенного отопления.
«И это в квартире с перекрытыми и снятыми на время ремонта батареями! Более того, мы оплачиваем тепло, подаваемое в непроданные квартиры, принадлежащие застройщику. Теперь страшно представить, какой счёт придет за полностью отапливаемый октябрь!» - цитата из поста.
Также новосёл сообщает, что сменить УК не предоставляется возможным, так как большинство голосов принадлежит застройщику, а ему это невыгодно.
В итоге, жители отказываются оплачивать счета за газ и опасаются, что скоро их отключат от магистрали или начнут насчитывать заоблачные пени.
Ни ресурсники, ни коммунальщики пока никак не отреагировали на этот пост, а вот простые пользователи наоборот - оказывается, такая проблема существует во многих новостройках Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU