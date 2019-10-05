Жители новостройки в Твери жалуются, что из заставляют оплачивать газ в непроданных квартирах по соседству

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-05T10:11:41+03:00

Люди пытаются озвучить свою проблему через соцсети

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Сообщение от «счастливого» владельца новой квартиры на улице Планерной появилось в группе News69 в соцсети ВК.

Новосел сетует, что оплачивает неимоверные счета за газ при наличии в доме собственной котельной. От УК новосёлы получили счета порядка 2000 рублей за неделю включенного отопления.

«И это в квартире с перекрытыми и снятыми на время ремонта батареями! Более того, мы оплачиваем тепло, подаваемое в непроданные квартиры, принадлежащие застройщику. Теперь страшно представить, какой счёт придет за полностью отапливаемый октябрь!» - цитата из поста.

Также новосёл сообщает, что сменить УК не предоставляется возможным, так как большинство голосов принадлежит застройщику, а ему это невыгодно.

В итоге, жители отказываются оплачивать счета за газ и опасаются, что скоро их отключат от магистрали или начнут насчитывать заоблачные пени.

Ни ресурсники, ни коммунальщики пока никак не отреагировали на этот пост, а вот простые пользователи наоборот - оказывается, такая проблема существует во многих новостройках Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU