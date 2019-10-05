2019-10-05T10:11:41+03:00
Общество

Жители новостройки в Твери жалуются, что из заставляют оплачивать газ в непроданных квартирах по соседству

Люди пытаются озвучить свою проблему через соцсети
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Жители не хотят оплачивать заоблачные счета.Жители не хотят оплачивать заоблачные счета.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сообщение от «счастливого» владельца новой квартиры на улице Планерной появилось в группе News69 в соцсети ВК.

Новосел сетует, что оплачивает неимоверные счета за газ при наличии в доме собственной котельной. От УК новосёлы получили счета порядка 2000 рублей за неделю включенного отопления.

«И это в квартире с перекрытыми и снятыми на время ремонта батареями! Более того, мы оплачиваем тепло, подаваемое в непроданные квартиры, принадлежащие застройщику. Теперь страшно представить, какой счёт придет за полностью отапливаемый октябрь!» - цитата из поста.

Также новосёл сообщает, что сменить УК не предоставляется возможным, так как большинство голосов принадлежит застройщику, а ему это невыгодно.

В итоге, жители отказываются оплачивать счета за газ и опасаются, что скоро их отключат от магистрали или начнут насчитывать заоблачные пени.

Ни ресурсники, ни коммунальщики пока никак не отреагировали на этот пост, а вот простые пользователи наоборот - оказывается, такая проблема существует во многих новостройках Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Победить в конкурсе «КП», приуроченном ко Дню учителя, педагогу из Твери помогла любовь учеников
В Тверскую область привезут бронзового Сталина
Легкоатлетка Дарья Клишина не будет прыгать на Чемпионате мира в Дохе
В Твери появилось новое граффити -красный дракон
Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Оптину Пустынь
Тверской театр юного зрителя готовится к премьере спектакля "Чайка"
Мастер-класс по верховой набойке пройдет в Детском музейном центре Твери
Кладбище домашних животных с надгробиями и пентаграммой обнаружили в Твери
Основатель Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан приедет на конференцию "Розовая лента"в Тверь
Скоро откроется новая детская поликлиника в микрорайоне "Южный" Твери
Молодые яблони высадили в парке Победы в Твери
После ареста автомобиля приставами житель Твери погасил долг в 670 тысяч рублей
Предприятие в Тверской области без разрешения сбрасывало в реку сточные воды
Больше всего жителей Тверской области волнуют вопросы продажи технически сложных товаров
Автомобилисты пожаловались на дорогое топливо на трассе М-11 в Тверской области
Жительница Тверской области соврала полицейским о бомбе в автомобиле
В Тверской области из дачного дома петербурженки украли стройматериалы
Бывшего замначальника районного отдела судебных приставов Твери будут судить за взятку
В одном из районов Тверской области более 100 гектаров пашни превратились в лес
В Твери водитель на УАЗе протаранил легковушку и съехал в кювет
В Твери продолжается благоустройство популярных мест отдыха горожан
Жители Волоколамского проспекта в Твери остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе
Трое воспитанников Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области вернулись в родные леса
Житель Твери получил семь лет колонии за сбыт наркотиков
В Тверской области неуравновешенная женщина покусала врачей "скорой помощи"
В селе Кушалино Тверской области линии электропередач находились в аварийном состоянии
В Твери иномарка снесла опору городского освещения
В Тверской области помощника лесничего подозревают в совершении служебного подлога